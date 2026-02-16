Praznovali bodo 80. rojstni dan

Radijska igra sloni na besedi, prav tako delo Radijskega odra, ki slavi letos 80 let neprekinjenega delovanja in bo prihodnji ponedeljek v tržaški Peterlinovi dvorani v Ulici Donizetti dvignil zastor nad prvim prazničnim dogodkom ob okroglem jubileju.

Za to priložnost so si zamislili večer v sodelovanju s Slovensko prosveto, ki je tudi pokroviteljica dogodka, z naslovom Kaj je beseda, ki ga je zrežirala Maja Lapornik. V nadalje pa se bodo čez celo leto vrstili že tradicionalni dogodki, na katerih bodo vsakič primerno obeležili pomembno obletnico, so povedali na današnji predstavitvi ob 80-letnici Radijskega odra njegova predsednica Manica Maver, že omenjena Lapornik in predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič. »Veselim se tega pomembnega jubileja, ker je Radijski oder eden od stebrov naše skupne organizacije,« je dejal Simčič.

»Naš rojstni dan je zabeležen 17. julija 1946, takrat so naši glasovi šli prvič v eter. Leto 2026 pomeni torej za nas okrogli jubilej, ki ga bomo primerno obeležili,« je dejala Manica Maver. Pojasnila je, da so s praznovanjem v bistvu začeli s koncem prejšnjega leta, ko je decembra šla v eter božična radijska igra 80 radijskih božičev, ki jo je režirala Maja Lapornik. V živo pa bo praznovanje stopilo, kot že rečeno, s prihodnjim tednom, ko bo v ponedeljek ob 20.30 v Peterlinovi dvorani Prešernova proslava, ki bo obenem priložnost za obeležitev 80-letnice.

Čeprav je 80-letnica prilika, da se ozremo nazaj, Radijski oder želi obenem gledati naprej, zato načrtuje tudi tečaj lepe govorice in tečaj za animatorje gledaliških skupin, ki ga bo vodila igralka Patrizia Jurinčič, je še povedala Maver. V novo gredo tudi s spletno stranjo Radijskega odra, ki bo v tem jubilejnem letu še bolj bogata in vabljiva.