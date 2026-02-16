Brez soglasja je posilstvo. Samo privolitev je seksi. Tako je pisalo na rožnatih lepenkah, ki so v nedeljo dopoldne nagovarjale mimoidoče na začetku Drevoreda 20. septembra v Trstu. Nosili so jih nasprotniki in nasprotnice novega predloga zakona za redefinicijo spolnega nasilja. Predlog je v rimskem senatu vložila odvetnica Giulia Bongiorno, ki je sicer na sodišču že večkrat vneto zagovarjala žrtve nasilja in s televizijsko voditeljico Michelle Hunziker pred skoraj dvajsetimi leti tudi ustanovila društvo Doppia difesa za pomoč žrtvam. S tokratnim zakonskim predlogom pa docela razočarala številna feministična društva in ljudi, ki se vsakodnevno poklicno ukvarjajo z žrtvami nasilja.

