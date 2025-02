Napočil je čas. Osem let od vložitve kandidature vstopamo danes v novo obdobje: čas, ko bosta Gorica in Nova Gorica v središču kulturnega dogajanja celotne Evrope. Z začetka Korza Italije ob goriški železniški postaji so storili prve korake v smeri Nove Gorice. Sprevod je odprl pihalni orkester Gong z metalci zastav iz Palmanove.