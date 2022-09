Gorazd Božič direktor zavoda GO! 2025

Tisto, o čemer se je v zadnjih dneh zgolj ugibalo, je danes postalo tudi uradno: javni zavod GO!2025, ki bo skrbel za program Evropske prestolnice kulture (EPK), bo odslej vodil dosedanji v.d. zavoda Gorazd Božič. Njegovo imenovanje na to mesto so namreč na današnji seji potrdili tudi novogoriški mestni svetniki, točko o njegovem imenovanju pa so sicer zaprli za javnost.

Potem ko je dr. Kaja Širok v začetku junija po zgolj dveh mesecih odstopila s položaja direktorice Javnega zavod GO!2025 in odšla na novo delovno mesto v kabinet predsednika vlade, kjer je prevzela funkcijo državne sekretarke za področje kulture, so novogoriški mestni svetniki konec junija do imenovanja novega direktorja za vršilca dolžnosti zavoda GO!2025 imenovali vodjo kabineta novogoriškega župana Gorazda Božiča. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta novogoriške občine je razpis za novega direktorja objavila 13. julija, na to delovno mesto pa se je bilo mogoče prijaviti do 12. avgusta. Kandidati so morali prijavi na javni razpis tudi program razvoja in delovanja zavoda za mandatno obdobje. Prispelo je pet prijav, od katerih so štiri zadostile vsem kriterijem, ki jih je od kandidatov zahteval razpis, eno prijavo pa so izločili.