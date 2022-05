Gorica in Nova Gorica po meri otrok

Otroke z obeh strani meje bo spremljala v odkrivanju Gorice in Nove Gorice. To je cilj knjige Gorizia e Nova Gorica da leggere e colorare - Spoznajmo Gorico in Novo Gorico s pobarvanko, prav posebnega vodnika, ki ga pripravljajo Barbara Sturmar, Federica Bello in Paola Scibilia. Knjigo, ki je še v nastajanju, so prejšnji teden predstavili v fojerju Verdijevega gledališča v okviru festivala otroške literature Librilliamo, ki je od 4. aprila do 14. maja potekal na raznih lokacijah v Gorici. »Pred enim letom sem spoznala Paolo Scibilia, ilustratorko, ki je imela to idejo, v katero me je potem vključila, da bi ustvarila knjigo o Gorici za otroke,« je dejala profesorica Barbara Sturman, ki poučuje na prvostopenjski srednji šoli Ascoli. Pri uresničitvi projekta, je nadaljevala, se je soočila z več težavami, med katerimi je bil jezik. »Gorica namreč ni le eno mesto, temveč sta dve mesti,« je dejala Sturmanova, ki je za pomoč pri prevajanju v slovenščino zaprosila kolegico Federico Bello, profesorico na slovenskem tehniškem zavodu Žige Zoisa v Gorici.

»Jezik tako deli, kot združuje. Vidim, da je še veliko treba delati na tem, saj se pogosto govori o dveh združenih mestih, v resnici pa ni prav tako. Upam pa, da smo s svojim delom naredili majhen korak naproti tej združitvi,« je povedala Bellova. Naslednje vprašanje, s katerim so kaj kmalu priše v stik snovalke vodnika, je bilo, kako mlajšim otrokom predstaviti tragično in problematično goriško 20. stoletje. Profesorice so zaradi tega v projekt vključile svoje učence, ki so na svoj način predlagali, kako bi mesto prikazali otrokom.Na vprašanje, kako je bilo ilustrirati vodnik o Gorici, je umetnica Paola Scibilia, ki je bila z navzočimi v Verdijevem gledališču povezana po spletu, odgovorila, da je Gorica najlepše in najbolj posebno mesto na svetu, kajti združuje v sebi dve mesti. »V ilustracijah bo prisotna tudi totem-žival, ki nam bo pomagala bolje živeti in odkrivati mesto,« je povedala ilustratorka in dodala, da še ne sme razkriti, za katero žival gre.

Prvi del popoldneva je zasedla predstavitev novega vodnika, sledila pa je še predstavitev projekta z naslovom I giovani ricordano la memoria, ki je nastal v sodelovanju učencev in profesoric prvostopenjskih srednjih šol Ascoli in Perco. »Mi vsi smo sad zgodovine, izbir. Če ne hranimo spomina, je kot da bi pozabili, kdo smo,« je povedala profesorica Cinzia Beltrame o projektu, ki so ga sestavljala srečanja, izleti na terenu in branje knjig, »dragocenih varuhov spomina«. Ilaria Bertoldo, profesorica iz šole Leopolda Perca v Ločniku, pa je najprej izrazila svoje zadovoljstvo ob sodelovanju dveh šol po tako kritičnem obdobju pandemije, potem pa je še povedala, da so učenci tretjih razredov tudi intervjuvali svoje stare starše in z zbranim gradivom sestavili digitalno knjigo, zbirko zgodb, ki jo pestrijo originalne slike in ilustracije. Mladi avtorji zgodb in ilustracij so predstavili svoje delo in navzočim pripovedovali pričevanja svojih starejših sorodnikov.