Gorica med kandidati za evropsko prestolnico prostovoljstva 2022

GORICA – Med štirimi kandidati za evropsko prestolnico prostovoljstva 2022 je tudi Gorica, ki želi pri kandidaturi še posebej poudariti na čezmejnost in s tem pokazati Evropi tudi pomen spodbujanja celotnega socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja, ki ga podpira Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) med občinami Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.

Ravno čezmejni predznak, ki bo paradni konj kandidature, razlikuje Gorico od preostalih kandidatk. V igri so še Madrid v Španiji, Gdansk na Poljskem in Izmir v Turčiji.

Zmagovalec bo znan 5. decembra v Padovi, ki je letos pridobila naziv evropske prestolnice prostovoljstva. V Padovi bodo tudi predali štafetno palico Berlinu, ki bo naziv dobil za leto 2021.