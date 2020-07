Gorica ni le mesto kavarn

»Gorica je mesto z velikim potencialom, treba ga je izkoristiti in tako razširiti trgovsko ponudbo,« trdijo člani sekcije mladih podjetnikov z Goriškega Confcommercio Giovani Imprenditori, ki je svoje delovanje zagnala pred enim letom. Z izobraževanjem, sodelovanjem in drugimi projekti se zavzemajo za ponoven zagon goriškega gospodarstva, ki se že več let spopada s hudimi težavami. V takih okoliščinah je zlasti za mlade težko najti priložnost (in pogum) za odprtje nove trgovine ali prevzem vajeti že utečene dejavnosti, naši sogovorniki pa menijo, da ni vse izgubljeno.

Confcommercio Giovani Imprenditori je skupina devetih mladih podjetnikov, ki deluje pod okriljem pokrajinske zveze Confcommercio. »Zveza Confcommercio v goriški pokrajini je bila skoraj edina v Italiji, ki ni imela sekcije mladih podjetnikov: ustanovitev novega odseka je bila zato nujna za poživitev goriškega gospodarstva,« izpostavlja goriški Slovenec Peter Povsic, podpredsednik pokrajinske sekcije. »Sekcija je nastala s ciljem, da bi mladi podjetniki z inovativnimi idejami delili svoje znanje tudi z ostalimi in tako s skupnimi močmi pripomogli k ponovnemu zagonu mestnega gospodarstva, ki je v zadnjih letih v zatonu,« pravi predsednik Giorgio Pellizon, ki se zavzema za aktivno delovanje skupine, saj meni, da ima Gorica neizkoriščen potencial. Velik izziv, s katerim se soočajo, je dokazovanje, da je v mestu še mogoče odpreti nov trgovski obrat, ki ni nujno kavarna: »Zdi se, da so v Gorici uspešni samo bari; težko je prepričati mlade podjetnike, da odprejo novo trgovino, saj nimajo nobene gotovosti, da bodo uspešni tudi po začetnem obdobju,« pravi Povsic, ki poziva druge mlade slovenske podjetnike, naj se pridružijo skupini, saj je poleg angažiranosti edini pogoj ta, da so del zveze Confcommercio.