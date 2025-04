Goriški čezmejni EZTS izstopa na evropski ravni

Na mednarodni konferenci Southeast Europe and Cross-Border Cooperation: Challenges and Perspectives (Jugovzhodna Evropa in čezmejno sodelovanje: izzivi in perspektive), ki je potekala v prejšnjih dneh v Solunu v Grčiji, je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTSGO) predstavilo primer svojih treh občin, združenih v skupnem čezmejnem somestju. Na dogodku, ki so ga organizirali trije grški EZTS-ji Ampictyony, Helicas in Efxini Poli, so sodelovali predstavniki evropskih institucij, ministrstev, univerz in organov za teritorialno sodelovanje iz vse jugovzhodne Evrope.

Za razliko od številnih čezmejnih izkušenj, ki vključujejo podeželska območja ali večje regije, primer občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba v evropskem prostoru izstopa kot eden redkih primerov integriranega čezmejnega območja. Direktorica EZTS GO Romina Kocina, ki je sodelovala kot govornica na okrogli mizi na temo Odkrivanje evropskih izkušenj, je predstavila edinstveno izkušnjo skupnega čezmejnega somestja med Gorico, Novo Gorico in Šempetrom-Vrtojbo. S predstavitvijo na temo Oblike upravljanja čezmejnih urbanih območij. Primer Gorice in Nove Gorice je orisala, kako so tri občine iz dveh držav preko EZTS-ja ustvarile enotno čezmejno somestje. Pri tem so si nenehno prizadevale premagovati upravne in regulativne ovire, ki so še vedno močno prisotne in ki so sicer skupne drugim evropskim EZTS-jem, in so spodbujale skupno upravljanje.

EPK 2025 in skupni trg

EZTS GO, ki je bil ustanovljen leta 2011, deluje kot nadobčinski upravni organ z lastno skupščino, stalnimi tematskimi odbori in stalno operativno strukturo. Ta sestava omogoča čezmejnemu organu ne le načrtovanje, temveč tudi neposredno upravljanje in izvajanje konkretnih ukrepov na področjih, kot so zdravje, kultura, urbanizem, energija in mobilnost. Simbolni primer sta Evropska prestolnica kulture 2025 in projekt prenove Trga Evrope/Transalpina. Ta dva projekta sta se začela zaradi močne skupne volje obeh občin, Gorice in Nove Gorice, ki sta EZTS GO prepoznali kot primeren skupni instrument za izvajanje in uresničevanje strateških projektov. Druga posebnost je uporaba integriranih finančnih instrumentov, kot so celostne teritorialne naložbe (CTN) in sklad za male projekte (SPF), ki so omogočili vključitev tudi majhnih lokalnih združenj in subjektov, ki so običajno izključeni iz velikih evropskih razpisov za predložitev projektnih predlogov. »Naše izkušnje kažejo, da je mejo mogoče spremeniti v priložnost za skupni razvoj v korist lokalnih skupnosti na obeh straneh meje,« poudarja direktorica Romina Kocina. »Bistvenega pomena pa je, da so občine pripravljene deliti skupne cilje in strategije, brez katerih čezmejni teritorialni razvoj ne bi bil mogoč. To sem poudarila tudi na konferenci,« dodaja še direktorica EZTS GO.

Udeležba na mednarodni konferenci v Solunu je pomembno priznanje za delo, ki ga je EZTS GO opravil v dialogu z lokalnimi oblastmi, in priložnost, da se okrepi primerjava z drugimi izkušnjami teritorialnega sodelovanja v jugovzhodni Evropi.