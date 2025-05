Goriški grad spet zadihal s polnimi pljuči

Goriški grad, najbolj obiskana mestna znamenitost, lahko spet diha s polnimi pljuči. Po večletnem zaprtju zaradi obnovitvenih del si namreč obiskovalci od včeraj lahko ponovno ogledajo tudi drugo nadstropje, od koder se odpira čudovit razgled na mesto in čezmejno okolico grajskega griča. V njem bodo tudi s pomočjo multimedijskih pripomočkov lahko še marsikaj izvedeli o tisočletni goriški zgodovini in zlasti o srednjem veku, kateremu je posvečen grajski muzej.

Dela, v katera je bilo vloženih okrog 1.800.000 evrov, so bila v glavnem povezana z varnostjo. Nadomestili so varovalne ograje, obnovili kritine in zamenjali razbita okna, največ preglavic pa je povzročilo leseno stopnišče, ki vodi v drugo nadstropje.

V primerjavi z napovedano časovnico, je priznal župan Rodolfo Ziberna, je prišlo do precejšnjega zamika, zaradi soudeleženosti različnih ustanov - Občine Gorica, poveljstva gasilcev in Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine - pa po njegovih besedah ni šlo drugače.