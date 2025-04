Goriški karabinjerji obiskali otroke v domu za mladoletnike in v bolnišnici

Goriški karabinjerji so v sodelovanju z združenjem »Insieme si può« (Skupaj zmoremo) ob veliki noči izpeljali solidarnostno akcijo za otroke, ki živijo v domu za mladoletnike Vila Rusiz v Koprivnem in za otroke, ki so hospitalizirani na pediatričnem oddelku tržiške bolnišnice. Prve so obiskali v sredo, 16., druge pa v petek, 18. aprila. Ponesli so jim darila, poskrbeli pa so tudi za druge pobude, da bi otroke razveselili in jim omogočili prijetne praznike. Karabinjerji z omenjeno pobudo želijo tudi ozaveščati javnost o pomenu pomoči za ranljive skupine.