Goriški klub Unesco ima novo vodstvo

Goriški klub Unesco je včeraj predstavil svoje načrte v letu Evropske prestolnice kulture. Prva novost je novo predsedstvo. Dolgoletnemu predsedniku Adrianu Chinniju je namreč nasledila profesorica Rita De Luca. Novi predsednici sta čestitala tudi goriška odbornika Fabrizio Oreti in Patrizia Artico. Program v štirih sklopih je nato predstavila Rita De Luca.

Najprej je orisala natečaj, ki se deli na dva dela. Prvi del predstavlja druga izvedba priznanja Gorizia città per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, ki je namenjen zaslužnim ljudem in subjektom na družbenem, humanitarnem ali kulturnem področju in ki ga je goriški klub Unesco ustanovil v spomin na preminulo Maddaleno Malni Pascoletti. Drugi del pa prestavlja literarni in umetniški natečaj Gorizia, gioiosa e gentile. Prispevke, v obliki proze, poezije, grafičnih ali umetniških izdelkov, fotografij ali krajših posnetkov o Gorici, sprejemajo do 15. julija na naslova: clubunescogorizia@gmail.com in presclubgoun@gmail.com. Prispevke sprejemajo tudi v slovenskem jeziku z vzporednim prevodom. Razpis pa bo v kratkem na voljo tudi v slovenščini, napovedujejo prireditelji, ki želijo natečaj približati tudi Novogoričanom.

Od 25. marca do 9. oktobra bo potekal niz srečanj na temo Dantejeve Božanske komedije, ki jih bo vodila profesorica Carmela Mazzone. Srečanja se bodo odvijala v cerkvi svetega Karla v Semeniški ulici ob četrtkih s pričetkom ob 19.45. Večere bodo sooblikovali tudi razni zbori in glasbeniki.