Goriški okoljevarstveniki so mislili, da je načrt odpisan ...

Goriški okoljevarstveniki so bili prepričan, da je bil načrt o gradnji petih malih hidroelektrarn na Soči pri Gorici, odobren leta 2021, odpisan, saj bi se morala dela začeti v roku enega leta. V resnici je v prejšnjih dneh član društva prijateljev soškega parka pod Štandrežem in Rojcami opazil, da so se začela pripravljalna dela za gradnjo male hidroelektrarne pod sejemskim razstaviščem.

Okoljevarstveniki iz zveze Legambiente, skupine EkoŠtandrež, krožka Ignazio Zanutto iz Tržiča in iz društva prijateljev soškega parka poudarjajo, da na spletu ni konvencije med Deželo FJK in investitorjem, ki bi moral zagotoviti odškodnino za škodo, povzročeno v naravnem okolju. Okoljevarstveniki prosijo za srečanje pristojne oblasti, poleg tega opozarjajo, da konzorcij za melioracijo Julijske krajine načrtuje še dve mali hidroelektrarni ob jezu med Stražcami in Pevmo in da je poleg tega prejel dva milijona evrov deželnih sredstev za pripravo študije o izkoriščanju vodnega bogastva reke Soče, pri katerem bi morali posebno pozornost nameniti učinku na okolje.