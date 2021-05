Goriški poslanec Pettarin v novi politični skupini Coraggio Italia

Guido Germano Pettarin, goriški poslanec stranke Forza Italia, se je pridružil novi desnosredinski skupini Coraggio Italia, ki jo vodi župan Benetk Luigi Brugnaro. »Ostajamo v desni sredini, ker to je naš dom. Vemo, da nas bodo nekateri imeli za naivneže ali, še huje, kot izdajalce, vendar temu ni tako. Izbira, da se pridružimo skupini Luigija Brugnara ni izdaja, ampak znak ljubezni in zvestobe do vseh vrednot, ki so vedno navdihovale moje politično udejstvovanje in ki že preveč časa niso več zastopane,« je povedal poslanec Pettarin. Na krajevni ravni želi Pettarin s to izbiro tudi »preseči številne notranje prepire, tudi glede izbir in tem, ki so ključne za prihodnost naše Dežele«.