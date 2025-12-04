Kraška rajona negativno o občinskem proračunu za infrastrukturna dela

Rajonska sveta za vzhodni in zahodni Kras sta se glede občinskega proračuna za infrastrukturna dela v triletju 2026-2028 izrekla negativno. V vzhodnokraškem rajonskem svetu je bilo šest glasov proti, štiri so bili za; v zahodnokraškem rajonskem svetu je leva sredina glasovala proti, dva svetnika pa za. Prevladujoče negativno mnenje je izviralo tako iz metodoloških kot iz vsebinskih razlogov, so povedali svetniki.

»Metodološko, ker nam občina prepozno pošilja obsežno proračunsko dokumentacijo in nam nudi premalo časa za njeno preučitev. Vsebinsko pa, ker se glavnina sred stev namenja projektu žičnice in ker naj bi bil predpogoj za uresničitev dobre polovice predvidenih del prodaja javne imovine, to pa se nam zdi zelo šibek načrt,« je obrazložila predsednica drugega okraja tržaške občine Nives Cossutta (Demokratska stranka). Da občina pošilja dokumentacijo o proračunu v zadnjem hipu in da je to vplivalo na negativno mnenje, je povedal tudi predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni. Med postavkami za javne naložbe na tem območju pa tistih najnujnejših, na katere rajonski svet opozarja že leta, ni bilo, je dodal Vidoni (Slovenska skupnost).