V Štanjelu so nastopili tudi otroci iz Bračana

V Viteški dvorani na gradu Štanjel je v nedeljo, 30. novembra, potekal 5. Dan kamišibaja otroških ustvarjalcev Slovenije. Nastopajoči so prišli z različnih koncev države: od Velenja, Črnomlja in Ivančne Gorice do Dutovelj, Nove Gorice, Divače, Hrpelj in Komna – pridružili pa so se jim tudi mladi ustvarjalci iz Bračana.

Iz vrtca Mavrica in OŠ Ludvika Zorzuta se je pod mentorstvom učiteljice in izkušene kamišibajkarice Katerine Ferletič prijavilo dvanajst otrok. Predstavili so štiri kamišibaje. Festival je bil razdeljen na dva sklopa, skupaj pa je nastopilo kar 56 otrok. Zbrane sta uvodoma pozdravila župan Občine Komen Erik Modic in predsednica Društva kamišibaj Slovenija Jelena Sitar. Prireditev je potekala v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, OI Sežana, Društva kamišibaj Slovenija ter lokalnih pokroviteljev. Za organizacijo dogodka samega pa je poskrbela Vlasta Markočič, domačinka in članica skupine Furje z burje, ki so ji seveda priskočile na pomoč.

V dopoldanskem času je v istih prostorih potekal tudi strokovni posvet Narečje ob kamišibajskem odru, udeleženci pa so si nato ogledali stalno razstavo novoodprtega Muzeja slovenskega jezika in knjige.

Slovenski narečni kamišibaj je doma v Štanjelu. Vsaki dve leti v tamkajšnjem gradu poteka festival s predstavami v različnih slovenskih narečjih. Pobudo za Festival narečnega kamišibaja, ki je sicer majhen, a vendar tretji najpomembnejši slovenski kamišibajski festival, je dal JSKD OI Sežana v času nastajanja Muzeja slovenskega jezika in knjige v Štanjelu.