Goriški višješolci že sedli v klopi

Dijaki licejev in tehniških zavodov, ki se šolajo v slovenskem višješolskem središču v Gorici, so danes spet sedli v klopi. Zanje se je začelo šolsko leto, ki se po dveh letih pandemije končno vrača v normalnost.

Na doberdobskem ravnateljstvu se bo pouk za osnovnošolce iz Romjana, Doberdoba in Sovodenj in nižješolce začel v četrtek, 8. septembra. V vrtcih bo 8. in 9. septembra potekalo vključevanje novo vpisanih otrok, ki bodo prihajali k pouku s starši; ostali otroci se bodo v vrtce vrnili v ponedeljek, 12. septembra. Malčki, ki obiskujejo otroški vrtec v Doberdobu, bodo šolsko leto začeli v prenovljenih prostorih knjižnice, kjer bodo ostali predvidoma do decembra, saj se protipotresna sanacija vrtca še ni zaključila. Sovodenjski osnovnošolci pa bodo leto začeli v dosedanjem šolskem poslopju, kjer bodo ostali še nekaj tednov; kot smo v Primorskem dnevniku že poročali, se namreč dela na novi stavbi še niso zaključila zaradi najdbe granate na dvorišču.

Za učence prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka se bo pouk začel v četrtek, 8. septembra, medtem ko bodo učenci osnovnih šol, vrtcev in pomladnega oddelka na Večstopenjski šoli v Gorici spet stopili v razred v ponedeljek, 12. septembra. Predhodni začetek pouka na prvostopenjski srednji šoli je posledica izbire, da bo letos pouk potekal od ponedeljka do petka in bodo sobote – z izjemo desetih – pouka prosti dnevi.