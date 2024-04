Na odru vohunska operacija s »špijonskim« humorjem

Velika ljubezen amaterskih igralcev, združenih v dramsko skupino Prosvetnega društva Štandrež, do odrskih desk je tudi letos »rodila« novo uprizoritev, veseloigro Operacija Rocco. »Lahko jo definiramo ”špijonska” komedija ali, če želite, komedijantska ”vohunolovščina”,« so ustvarjalci definirali žanr najnovejše produkcije, ki so jo začeli pripravljati v januarju. Po manj kot treh mesecih jo bodo Egon Cijan, Gabrijela Vidmar, Matej Klanjšček, Marko Brajnik, Mirjam Gravnar, Mojca Dolinšek in Polonca Cijan na odru župnijske dvorane Antona Gregorčiča v Štandrežu prvič odigrali jutri ob 20. uri, ponovili pa v nedeljo ob 17. uri.

Obrati in zapleti

»Operacija Rocco je situacijska komedija polna najbolj nepredstavljivih preobratov in zapletov. Je komedija o najbolj vsakdanjem jutru, ko se človek, v našem primeru je to Fisher, nič hudega sluteč prebudi v nov dan, a se kaj hitro znajde v središču vohunske operacije, ki vodi globalno industrijsko bitko za uveljavitev novega tehnološkega izuma. Operacija Rocco je komedija o tistem dnevu, po katerem nič ni več tako, kot je prej bilo,« nam zaupa režiser Andrej Zalesjak, sicer priznani igralec in dolgoletni član igralskega ansambla Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica. To ni prvo njegovo sodelovanje z ljubiteljskimi igralci PD Štandrež, saj je v prejšnji sezoni z njimi na oder postavil komedijo absurda Plešasta pevka (Eugène Ionesco), s katero so poželi navdušenje kritikov in publike, pred tem pa nagrajeno predstavo Pamela, s katero se bližajo 40. ponovitvi.

Avtorja besedila tokratne predstave sta John Chapman in Michael Pertwee, prevedel pa jo je jedrni član ekipe Matej Klanjšček. »S tem besedilom so se v gledališki skupini že ukvarjali pred epidemijo, sedaj pa smo ga znova potegnili iz predala in za njihovo zvesto publiko ponovno pripravili veseloigro. Gre za situacijsko enodejanko z veliko naturalizma. Vsebino, ki v originalu govori o železni zavesi in vsem, kar sodi v tisti čas, smo relativizirali. Dogaja se na imaginarnem vzhodu Nemčije,« še izda režiser.