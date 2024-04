Število izdanih kazni poskočilo, prihodnje leto jih čaka še več dela

Zaradi kršitev prometnega zakonika so goriški lokalni policisti lani izdali 15.707 kazni, kar 7437 več kot leto prej. K temu, je pojasnil poveljnik Marco Muzzatti, sta poleg vloženega truda pripomogla tehnologija in pomoč uslužbencev zunanjega podjetja, ki po novem ne bdijo več samo nad parkirnimi listki v modrih conah, ampak tudi nad upravičenim parkiranjem na mestih za invalide, na območjih, ki so namenjena dostavnim vozilom, ter na točkah, kjer velja prepoved parkiranja. »Ta pomoč nas vsaj malo razbremeni, saj ima lokalna policija danes veliko različnih nalog, ki nam ne omogočajo, da bi bili vedno navzoči na ulici,» je povedal Muzzatti in omenil dejavnosti sodne policije ter posredovanje v primerih obveznega psihiatričnega zdravljenja.

O delu, ki so ga goriški lokalni policisti opravili v minulem letu, pa tudi o načrtih za naprej, je tekla beseda na novinarski konferenci v goriški mestni hiši. Ob goriškem županu Rodolfu Ziberni, Francescu Del Sordiju, ki je v občinskem odboru odgovoren za lokalno policijo, in že omenjenem Muzzattiju je bil navzoč goriški prefekt Raffaele Ricciardi. S prefekturo, je dejal Muzzatti, delujejo namreč »v popolnem sozvočju«.

Goriški lokalni policisti so lani skupno opravili 1521 intervencij. Kar 42 odstotkov le-teh, so pojasnili včeraj, so opravili v mestnem središču. Sledijo Svetogorska-Placuta (14 odstotkov), Sv. Ana in Podturn (9 odstotkov), Štandrež (7 odstotkov), Stražce (5 odstotkov), Podgora, Pevma, Štmaver in Oslavje (2 odstotka) ter Madonina (1 odstotek). Največji delež nadzora je namenjen prometu (51 odstotkov), druge akcije nadzora pa zadevajo okoljsko področje (17 odstotkov), varnost (17 odstotkov), dobrobit živali (3 odstotke), gradbeništvo (3 odstotke) in razno (9 odstotkov).

Na prometnem področju so največ kazni - 11.489 - izdali zaradi kršitev v mestnem središču, 3065 pa zaradi kršitev prepovedi parkiranja in ustavljanja. Zaradi neupoštevanja prometnih znakov so naložili 228 glob, 59 voznikov pa so zalotili z neveljavnim vozniškim dovoljenjem.

Poostrili so tudi nadzor nad prehitrimi vozniki: lani so skupno izdali 450 glob. Največ so jih naložili voznikom tovornjakov na avtocesti A34 (184), 91 »dirkačev« pa so kaznovali v Ločniku. Sledi mestno središče s 64 globami, medtem ko se jih je v Podgori nabralo 29. V Svetogorski četrti so jih našteli 24, v ostalih predmestnih četrtih pa precej manj. Meritve hitrosti so izvajali v glavnem z laserjem (152).

