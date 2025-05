Gradnji pločnika bo poleti sledilo krožišče pri pošti

V Prvomajski ulici v Sovodnjah se nadaljuje obnova pločnikov. Gradbeni delavci so trenutno na delu na odseku med avtocestnim predorom in karabinjersko vojašnico, sicer na sovodenjski občini že imajo finančna sredstva za nadaljevanje prenove vse do cerkve oz. križišča s Štradalto. Poleti bo stekla tudi gradnja novega krožišča pri poštnem uradu.

»Prenova pločnikov se nadaljuje po sklopih. Trenutno je v teku izvajanje del v okviru drugega sklopa. Pred leti smo od nekdanje medobčinske zveze UTI prejeli večjo vsoto denarja, približno 600.000 evrov, s katero smo po izgradnji kanalizacije prenovili večji del pločnikov. Po ukinitvi medobčinskih zvez ni bilo več na razpolago teh sredstev, vendar smo nato zaprosili za prispevke, do katerih smo imeli pravico, ker smo izdelali načrt za odpravljanje arhitekturnih pregrad Peba,« pravi Alenka Florenin, ki je na sovodenjski občini odgovorna za infrastrukturna dela. Po njenih besedah pločnike obnavljajo na podlagi začetnega načrta, tako da je delom zagotovljena kontinuiteta, sicer morajo dela razdeliti na sklope.

»Za vsak sklop prejmemo po 100.000 evrov. Trenutno izvajamo drugi sklop del. Delavci gradijo nov pločnik na odseku med avtocestnim predorom in karabinjersko vojašnico. Komaj bodo končali s pločniki, do česar bo prišlo v prihodnjih dneh, bodo poskrbeli za asfaltiranje cestišča,« napoveduje Alenka Florenin in opozarja, da bi se dela lahko za nekaj dni zavlekla zaradi slabega vremena, ki je napovedano za prihodnji teden.

Načrt bo potrjen junija

»Finančna sredstva kakorkoli že imamo na razpolago tudi za naslednji sklop del, ki bo zadeval odsek med karabinjersko vojašnico in cerkvijo na eni strani oz. križiščem s Štradalto na drugi strani Prvomajske ulice. Načrt za prenovo pločnikov na tem odseku Prvomajske ulice mora potrditi goriška enota za deželno decentralizacijo EDR,« pravi občinska odbornica Alenka Florenin, ki pričakuje, da bo do potrditve načrta prišlo do junija, ko naj bi tudi stekla gradbena dela, ki bodo trajala nekaj tednov. Ko se bodo dela med karabinjersko vojašnico in cerkvijo zaključila, bo manjkal samo še odsek, ki gre od križišča s Štradalto do križišča ob pošti, kjer bo med poletjem stekla gradnja novega krožišča.