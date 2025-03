»Njemu gre zahvala, da imamo v zamejstvu slovenske šole«

»Anton Gregorčič je skoraj nepoznana in pozabljena osebnost, morda prav zaradi njegovega značaja, saj se ni rad izpostavljal v javnosti,« je za Primorski dnevnik o duhovniku, politiku in kulturnem delavcu Antonu Gregorčiču dejal Matej Klanjšček, ki je prebral priložnostni govor na nedeljski spominski prireditvi. Štandreška župnija Sv. Andreja, Prosvetno društvo Štandrež in Krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič so v sodelovanju z Zvezo slovenske katoliške prosvete včeraj na pokopališču v Štandrežu priredili svečanost ob stoletnici smrti Antona Gregorčiča.

Rodil se je na Vrsnem pri Kobaridu 2. januarja 1852, šolal se je najprej v domačem kraju, nato pa v Gorici, kjer je bil leta 1875 posvečen v duhovnika. Obenem pa je deloval tudi na političnem področju. Posebno si je prizadeval predvsem za slovensko šolstvo v Gorici. Leta 1880 je pristopil k političnemu društvu Sloga in se tako aktivno vključil v goriško politično življenje, deset let po tem pa je bil izvoljen za predsednika društva.