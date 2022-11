Hitri internet prihaja

V številnih predelih goriške občine so v teku dela za namestitev optičnih kablov oz. tehnologije FTTH (Fiber to the Home), ki bo občanom omogočila dostop do hitrega interneta. Projekt je skupno vreden štiri milijone evrov in ga preko svojega hčerinskega podjetja FiberCop uresničuje družba Tim v sodelovanju z goriško občino s ciljem, da bi velika večina goriških gospodinjstev imela na razpolago internetno povezavo, ki bi dosegla hitrost do 1 gigabita na sekundo. Gorica je bila sicer vključena med občine, kjer podjetje FiberCop namešča optične kable na podlagi evropskega kodeksa o javnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Ob zaključku projekta se bo na novo omrežje optičnih kablov lahko povezalo enajst tisoč stanovanjskih poslopij. Pri nameščanju kabla se poslužujejo že obstoječe infrastrukture, kjer je to mogoče, drugače poskrbijo za nove izkope. Pri vkopavanju kablov pod cestami so zareze v asfalt široke med deset in petnajst centimetrov, tako da so posledice na cestišču minimalne. Kjer še ni ustrezne infrastrukture, se ponekod glede novih izkopov izvajalci dogovarjajo neposredno z lastniki stanovanjskih hiš, in sicer v zvezi z mesti, do katerih speljejo kable, tako da so v bližini drugih gospodinjskih oz. električnih napeljav. Po zaslugi novih optičnih kablov bo dostop do interneta veliko hitrejši, kar bo prispevalo k bolšji digitalizaciji občinskega ozemlja; hitrejši internet bo nedvomno dobrodošel tako med občani kot tudi med podjetji in javnimi ustanovami.

Goriški župan Rodolfo Ziberna pojasnjuje, da za nameščanje optičnih kablov na ozemlju goriške občine skrbita dve podjetji, FiberCop in poleg tega še Open fiber, ki je za zagotovitev širokopasovnega dostopa do interneta odgovorno tudi v občinah Sovodnje, Števerjan in Doberdob. »Pred tremi leti so stekli prvi pogovori s podjetjema FiberCop in Open fiber; takrat smo njune krajevne predstavnike pozvali, naj poskrbijo, da bodo dela v goriški občini izvedena do jeseni 2024, saj si za Evropsko prestolnico kulture 2025 ne želimo kopanja po mestu. Po nekaj časa smo se spet sestali in takrat so nam zagotovili, da bodo z deli v Gorici res pohiteli, tako da se bodo pravočasno zaključila do konca prihodnjega leta,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna in poudarja, da so od obeh podjetij, ki nameščata optične kable, zahtevali tudi, naj bo krito res celotno občinsko ozemlje vključno z bolj obrobnimi kraji; po županovih besedah je bil odgovor tudi v tem primeru pritrdilen.