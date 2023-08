Hudo ranjen motorist obležal v jarku

Na državni cesti št. 55, med nekdanjim mirenskim mejnim prehodom in Rupo, se je danes (8. avgusta) okrog 17. ure hudo ponesrečil 50-letni motorist iz Tržiča. Moški naj bi najprej trčil v avtomobil in zatem še v kombi, nakar naj bi padel na tla in zadel še cipreso ob robu vozišča; naposled naj bi obležal v obcestnem jarku. Na kraju je posredovalo osebje službe Sores, ki je na pomoč poklicalo helikopter, s katerim so moškega odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Utrpel naj bi več poškodb, po razpoložljivih podatkih pa njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Reševalci so prepeljali v goriško bolnišnico še eno osebo, ki so jo sprejeli z zeleno triažno kodo.