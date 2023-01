»Ideje in simbole črpajo iz fašizma«

Na goriški občini se bodo danes dopoldne mudili predstavniki veteranske organizacije X Mas, sočasno bo v peš coni na Verdijevem korzu z začetkom ob 10.30 protifašistični shod, ki ga prireja pokrajinski odbor ANPI-VZPI. »Kot vsako leto bodo tudi ob letošnjem 21. januarju na goriški občini sprejeli predstavnike odreda X Mas. Da bi izrazili svoje popolno nestrinjanje s to protidemokratično provokacijo, ki se žal ponavlja že več let, smo se odločili za organizacijo protifašističnega shoda,« pravi pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Ennio Pironi.

Nasilneži in zločinci

V zvezi z današnjo prisotnostjo organizacije X Mas na goriški občini se je odzval novogoriški župan Samo Turel. »Sprašujem se o primernosti dejstva, da župan Rodolfo Ziberna na sedežu Občine Gorica, ki je uradna institucija lokalne samouprave v italijanski republiki, sprejema veterane in predstavnike odreda X Mas. Vsak se ima pravico pokloniti žrtvam, vendar je vzporedno obujanje nostalgije po fašizmu čisto nekaj drugega. Gre za organizacijo, ki ima za Slovence na obeh straneh meje skrajno negativen zgodovinski pečat. Uradno se pripadniki te organizacije razglašajo za domoljube, v resnici pa ideje in simbole črpajo iz italijanskega fašizma. Prepričan sem, da kot napredna in svobodna družba tega ne bi smeli dopustiti, sploh pa ne uradno sprejemati skrajnih ideoloških skupin. Z Evropsko prestolnico kulture, nazivom, ki ga bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico nosila leta 2025, želimo našim ljudem in širši evropski javnosti posredovati sporočilo demokratičnih vrednot, ne pa poveličevanja vsakršnih ideologij zatiranja. Kam lahko poveličevanje tovrstnih ideologij privede, lahko žal spremljamo marsikje po svetu tudi v sedanjosti ne samo v zgodovini,« poudarja Samo Turel in opozarja, da X Mas je bila elitna enota Mussolinijeve Italijanske socialne republike, ki se je bojevala pod vodstvom nacistov, ko so okupirali velik del slovenskega ozemlja in ga priključili Tretjemu rajhu z imenom Jadransko Primorje. Pripadniki X Mas so bili zelo znani po svojem nasilju in zločinih, bili so izraziti nasprotniki partizanov. Veterani in predstavniki odreda X Mas se v Gorici zbirajo na obletnico poraza. Med 19. in 21. januarjem 1945 so namreč na Trnovem partizani brigade Srečka Kosovela uničili bataljon Fulmine.

»Ne gre za sprejem«

Na goriški občini pojasnjujejo, da ne gre za sprejem, temveč za spominsko svečanost (na sporedu bo ob 10. uri), ki poteka že mnoga leta in med katero bodo člani organizacije X Mas položili venec pred ploščo, ki je v veži mestne hiše posvečena spominu na občinske uslužbence, deportirane ob koncu druge svetovne vojne. Občino bo na svečanosti zastopala občinska odbornica Arianna Bellan.

Danes popoldne se bodo predstavniki organizacije X Mas udeležili maše pri kostnici v Redipulji, ki bo posvečena padlim na Trnovem, medtem ko bodo jutri položili venec v spominskem parku in na pokopališču v Gorici.