Igor Komel prejemnik italijanskega reda za zasluge

Med prejemniki reda za zasluge, ki so jih podelili ob dnevu italijanske republike, je tudi Igor Komel, predsednik goriškega Kulturnega doma. Na svečanosti na prefekturi v Gorici so ga opisali kot »referenčno osebo znotraj slovenske narodne skupnosti na Goriškem«. Spomnili so na številne večjezične projekte, ki jih vodi Kulturni dom, med katerimi je Komigo.

Komela je za prejemnika reda za zasluge Italijanske republike predlagal nekdanji goriški prefekt Raffaele Ricciardi. »To priznanje je tudi izraz pozornosti do naše skupnosti s strani italijanske države,« je za Primorski dnevnik dejal predsednik Kulturnega doma. Zadovoljen je, da se je to zgodilo ravno v letu 2025, ko je Gorica skupaj z Novo Gorico Evropska prestolnica kulture, je še dodal.