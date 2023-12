Igračam dajejo novo življenje

V goriškem Raštelu bodo danes odprli »trgovino« rabljenih igrač, v kateri bodo predvsem otrokom manj premožnih družin ponujali družabne igre, knjige, avtomobilčke in druge igrače. Zbrali so jih v prejšnjih dneh v okviru akcije ISA Replay, ki si jo je zamislilo podjetje Isontina Ambiente, akcija pa je vključena v niz dogodkov, ki jih bo v Raštelu v prazničnem času izpeljalo združenje Via Rastello v okviru niza Mastelùt.

»Tudi letos je bila naša nabirka zelo uspešna. Igrače, ki so nam jih prinesli sami otroci, zanje niso bili odpadki. V podrobnostih so nam razložili, kako se igro uporablja in prišli so z namenom, da s svojimi igračami obdarijo druge otroke,« je o akciji, ki jo letos prirejajo že tretjič, včeraj povedala Chiara Canzoneri iz združenja Via Rastello. Z njo je akcijo ISA Play in koledar božičnih dogodkov predstavil Stefano Russo iz podjetja Isontina Ambiente.

Darovanje igrač ni obvezno

Otroci, ki bi radi darovali svoje igrače, lahko to storijo tudi v prihodnjih dneh. Trgovina v Raštelu (hišna št. 29) bo za odvzem igrač odprta vse do 23 decembra od 16. do 18. ure in ob sobotah tudi od 10. do 12. ure. »Seveda ni nujno, da otrok, ki nekaj vzame, tudi prinese svojo igračo,« je poudaril Stefano Russo.