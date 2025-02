Igrišče bo povezalo Gorici, Dragića in Datomeja

Mestna občina Nova Gorica in Fundacija Goran Dragić bosta podpisala sporazum o gradnji osmega pametnega zunanjega košarkarskega igrišča Gorana Dragića v Sloveniji. Košarkarsko igrišče, kjer se bo gibanje prepletalo s poučnimi vsebinami, bo postavljeno na zelenem pasu ob Kolodvorski poti in je del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 Nova Gorica – Gorica, so sporočili iz Zavoda GO! 2025.

Podrobnosti o prvem košarkarskem igrišču, ki bo hkrati locirano v dveh mestih in dveh državah ter bo simbolno združilo Slovenijo in Italijo, za nameček pa povezalo dve košarkarski legendi, Gorana Dragića in Luigija Datomeja, bodo predstavili javnosti prihodnjo sredo.

"Z akcijo obnove košarkarskih igrišč želi Fundacija Goran Dragić s sponzorji in partnerji otroke ter mladostnike znova pripeljati nazaj na zunanje športne površine. Posebnost pametnih igrišč Gorana Dragića so informacijske table s prikazanimi osnovnimi in naprednimi košarkarskimi vajami. Zasnoval jih je prav naš zlati kapetan, vse vaje pa so interaktivno obogatene z vsebinami na športno-izobraževalni platformi, do katere uporabnike vodijo QR-kode," so še povedali iz Zavoda GO! 2025.