Petek, 08 avgust 2025
Iskanje
Zdravstvo

»Intenzivna kardiološka enota ostaja v Gorici«

Županu Ziberni sta ohranitev vseh storitev oddelka zagotovila predsednik dežele FJK Fedriga in deželni odbornik Riccardi

Aleksija Ambrosi |
8. avg. 2025 | 13:30
    »Intenzivna kardiološka enota ostaja v Gorici«
    Goriška bolnišnica (ARHIV)( Pierluigi Bumbaca )
Dark Theme

»Enota za intenzivno kardiološko zdravljenje UTIC, tako kot postelje kardiološkega oddelka, ostajajo v Gorici,« je napovedal goriški župan Rodolfo Ziberna po sestanku, na katerem se je o usodi goriškega kardiološkega oddelka pogovoril s predsednikom Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimilianom Fedrigo in Riccardom Riccardijem, ki je v deželni vladi odgovoren za zdravstvo. Srečanja na sedežu Dežele FJK v Trstu se je udeležila tudi pristojna goriška občinska odbornica Silvana Romano. Ob goriški bo intenzivno enoto UTIC ohranila tudi tržiška bolnišnica.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: