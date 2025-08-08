»Intenzivna kardiološka enota ostaja v Gorici«

»Enota za intenzivno kardiološko zdravljenje UTIC, tako kot postelje kardiološkega oddelka, ostajajo v Gorici,« je napovedal goriški župan Rodolfo Ziberna po sestanku, na katerem se je o usodi goriškega kardiološkega oddelka pogovoril s predsednikom Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimilianom Fedrigo in Riccardom Riccardijem, ki je v deželni vladi odgovoren za zdravstvo. Srečanja na sedežu Dežele FJK v Trstu se je udeležila tudi pristojna goriška občinska odbornica Silvana Romano. Ob goriški bo intenzivno enoto UTIC ohranila tudi tržiška bolnišnica.