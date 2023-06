Iščejo upravitelja za vzpenjačo

Na goriški občini so sprožili postopek, s katerim bodo izbrali upravitelja, ki bo grajsko vzpenjačo upravljal za obdobje dveh let, obenem napovedujejo, da se bodo gradbena dela zaključila v roku nekaj mesecev.

Včeraj so na razglasni deski goriške občine objavili sklep, na podlagi katerega bodo ob zaključku ustreznega upravnega postopka določili, kdo bo upravljal in vzdrževal vzpenjačo za obdobje dveh let. Pogodba, ki jo bodo podpisali z upraviteljem, bo vredna 263.750 evrov in jo bodo lahko po dveh letih podaljšali.

Podjetja, ki jih bodo v okviru postopka povabili k pripravi ponudbe za upravljanje vzpenjače, bodo imele petnajst dni časa, da se pozitivno odzovejo in pripravijo zahtevano dokumentacijo. Na občini bodo prejete ponudbe ocenili; tehnični plati bodo namenili največ 70 točk, medtem ko bo finančni plati ponudbe namenjenih največ trideset točk.

Upravljanje in vzdrževanje vzpenjače (in obenem tudi zagotavljanje varnosti njenih uporabnikov) bodo krili s sredstvi iz finančnega prispevka, ki so ga prejeli v okviru razpisa »Borghi«. Goriška občina si je skupno zagotovila dvajset milijonov evrov za oživitev grajskega naselja in obenem tudi Raštela.

Občina se bliža cilju

»Napravili smo nov korak na poti do vzpostavitve delovanja vzpenjače. Zamisel za njeno izgradnjo ima sicer več kot dvajset let in zdaj upamo, da bomo končno dosegli zastavljeni cilj. Bistvenega pomena sta namreč tako zaključek gradbenih del kot tudi izbira upravitelja,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem od bodočega upravitelja vzpenjače pričakujejo zlasti resnost. Župan je prepričan, da bo grajsko naselje po zaslugi vzpenjače še bolj privlačno in obiskano.

»Za vzpostavitev delovanja vzpenjače bo treba še nekaj mesecev, sicer smo pri koncu dolge zgodbe o njeni gradnji. Sočasno si prizadevamo tudi za čim prejšnje ponovno odprtje goriškega gradu, do česar bi moralo priti v kratkem,« zagotavlja župan, ki poziva Goričane, naj bodo optimisti, saj bo po njegovih besedah mesto v kratkem še lepše, kot je bilo doslej.