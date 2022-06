Iščejo uslužbenca za slovensko jezikovno službo

Tržiški kulturni konzorcij išče uslužbenca za slovensko jezikovno službo do konca leta 2024. Na spletni strani ustanove (ccm.it) je na voljo razpis, v katerem so navedeni vsi razpisni pogoji. Med temi so odlično pisno in ustno znanje slovenskega jezika, predhodne izkušnje v italijanski javni upravi in izkušnje v pripravi aktov in dokumentov v podporo upravnim postopkom javnih uprav. Uslužbenec slovenske službe se bo predvsem ukvarjal s prevajanjem besedil iz ali v slovenščino, tudi s pomočjo prevajalskih orodij, gojil bo stike s slovenskimi uporabniki in ustanovami, uradom konzorcija pa bo nudil tako upravno kot operativno podporo. Projekt sofinancira Dežela Furlanija - Julijska krajina, namenili pa so 10 tisoč evrov za leto 2022, za leti 2023 in 2024 pa 20 tisoč evrov letno. Osrednji cilj projekta je zagotoviti uporabo slovenskega jezika v uradih Tržiškega kulturnega konzorcija, olajšati dostop do storitev le-tega uporabnikom slovenskega jezika in potenciranje spletne strani, ki je deloma že dvojezična. Vloga in vsi potrebni dokumenti morajo dospeti do 15. junija v urad Tržiškega kulturnega konzorcija, naj bo to preko certificirane elektronske pošte, navadne pošte ali osebno.