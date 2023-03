Italijanska moda in dizajn v povojnem času

V palači Attems-Petzenstein so v torek, 21. marca, postavili na ogled razstavo, ki je posvečena italijanski modi in dizajnu v povojnem času. S postavitvijo so se v deželnem zavodu Erpac poklonili oblikovalcem iz obdobja, ki gre od od prvih volitev po drugi svetovni vojni 18. aprila 1948 do olimpijskih iger v Rimu leta 1960.

Razstavo, ki bo na ogled do 27. avgusta, so si zamislili Carla Cerutti, Enrico Minio Capucci in direktorica goriških Pokrajinskih muzejev Raffaella Sgubin. Slednja je na včerajšnjem odprtju povedala, da je razstava posvečena izredno kreativnemu obdobju preporoda italijanske države in družbe po drugi svetovni vojni. Navzoče sta nagovorili še direktorica zavoda Erpac Anna Del Bianco in deželna odbornica Tiziana Gibelli.

Industrijsko izdelane umetnine

Na ogled so postavili unikatno pohištvo, ki so ga izdelala podjetja Poggi, Cassina, Fornasetti, Arflex, Azucena, Tecno, Fontana Arte in Rima na podlagi načrtov, za katere so poskrbeli oblikovalci Franco Albini, Gio Ponti, Osvaldo Borsani, CarloMollino, Ico Parisi, Marco Zanuso, Vico Magistretti in Luigi Caccia Dominioni. Obiskovalci si bodo poleg tega lahko ogledali umetniško oblikovane svetilke Gina Sarfattija, Angela Leliija, Maxa Ingranda in bratov Castiglioni. Razstavljene industrijsko izdelane keramične predmete so narisali Guido Andlovitz, Antonia Campi, Giovanni Gariboldi in Ettore Sottsass, medtem ko so za unikatne kose poskrbeli Guido Gambone, Salvatore Meli, Pietro Melandri, Alessio Tasca, Lucio Fontana, Fausto Melotti in Leoncillo Leonardi. V palači Attems-Petzenstein bodo prišli na svoj račun tudi ljubitelji umetnin iz muranskega stekla iz obrtniških delavnic Venini, Toso in Seguso, pribora znamk Sambonet in Alessi, tapiserij Oscarja in Fausta Saccorottija, Enrica Pauluccija in Emanueleja Rambaldija. Del razstave je posvečen povojnemu italijanskemu industrijskemu dizajnu. Med drugim so na ogled televizija Phonola iz leta 1956, ura Cifra 5 ter pisalni stroj Olivetti lettera 22 iz leta 1950 in šivalni stroj Necchi Mirella iz leta 1957, za katera je oblikovalec Marcello Nizzoli prejel nagrado Compasso d’oro.

Tudi Gucci in Ferragamo

V povojnem obdobju se je razvila tudi italijanska moda, zlasti v Firencah. Razstavljeni so oblačila in modni dodatki najrazličnejših oblikovalcev, med katerimi izstopajo Emilio Pucci, Roberto Capucci, Jole Veneziani, Gattinoni, Biki, Curiel, Marucelli, Gucci in Salvatore Ferragamo.