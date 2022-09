Iz kanalizacije priteka preveč meteornih voda

Predstavniki okoljevarstvenega združenje Legambiente iz Gorice, odbora Amici del parco di Campagnuzza - Sant’Andrea, skupine EkoŠtandrež in jamarskega društva Seppenhofer so se v prejšnjih dneh srečali z direktorjem konzorcija za melioracijo Julijske krajine Enzom Lorenzomo, s katerim so se pogovorili o sanaciji parka ob Soči pod Rojcami in Štandrežem, kjer je ob najrazličnejših odpadkih tudi divje odlagališče pnevmatik.

Leta 2018 je deželna vlada poverila konzorciju nalogo, da poskrbi za sanacijo območja, čemur je bilo namenjenih 150.000 evrov. Po štirih letih je upravni postopek pri koncu, tako da se bodo dela začela jeseni in se zaključila do konca leta, če bodo vremenske razmere ugodne. Združenje Legambiente je konzorciju svetovalo, naj poišče podjetje, ki bi odstranjene pnevmatike recikliralo. Na srečanju so spregovorili tudi o kanalizacijskih ceveh, po katerih v parku v primeru močnejših nalivov presežna količina meteornih vod odteka v Sočo namesto v kanalizacijsko napravo v Sovodnjah. V združenju Legambiente so prepričani, da bi morali posodobiti kanalizacijsko omrežje in omejiti količino meteornih voda, ki odtekajo v Sočo skozi razbremenilne cevi.

Ob zaključku srečanja, ki je potekalo v zelo pozitivnem vzdušju, so predstavniki navzočih organizaciji izrazili zadovoljstvo, da se končno rešuje problem divjega odlaganja odpadkov ob Soči. Obenem so tudi poudarili, da so odpadki posejani po številnih drugih krajih ob Soči, tudi izven goriške občine, na kar opozarjajo že leta. Glede parka ob Soči pod Rojcami in Štandrežem poudarjajo, da bodo pozorno sledili delom in preverjali spoštovanje predpisov za sanacijo onesnaženih območij.