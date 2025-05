Izdajali so redne račune in pobotnice, ne da bi karkoli prijavili

V petih letih so davčni upravi prikrili 850 tisoč evrov. Davčnemu uradu je bila popolnoma neznana prodajalna s parafarmacevtskimi izdelki, ki je obratovala v Krminu in Tržiču. Utajo je odkrila goriška finančna policija v sklopu okrepljenega nadzora s ciljem odkrivanja sive ekonomije in zagotavljanja ustrezne konkurence med podjetji.

Šlo naj bi za »popolno« davčno utajevalko. Prodajalna s parafarmacevtskimi izdelki je bila davčnemu uradu v vseh letih obratovanja popolnoma nepoznana. Finančna policija je do odkritja prišla s preiskavami na terenu in s preverjanjem podatkovnih baz.

Delovanje trgovin s parafarmacevtskimi izdelki določa 5. člen zakonskega odloka št. 223 z dne 4. julija 2006. Prodajajo lahko zdravila brez zdravniškega recepta, prehranska dopolnila, zeliščne izdelke in kozmetične izdelke. V trgovini s sedežema v Krminu in Tržiču so izdelke prodajali strankam in izdajali redne račune in pobotnice, ne da bi pri tem karkoli prijavili državi. Ne le, da računov niso evidentirali v knjigovodstvu, temveč niso niti predložili davčnih napovedi in posledično davčnim organom niso plačevali ne neposrednih davkov ne davka na dodano vrednost (DDV).