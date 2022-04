Izkušnje iz Matere bodo koristne

Marsikatera izkušnja iz Matere, ki je bila Evropska prestolnica kulture 2019, bo še kako koristila Gorici in Novi Gorici, ki bosta prestižen naslov nosili v letu 2025. V goriškem Kulturnem domu je sinoči potekalo srečanje GO! 2025 For Business, na katerem so predstavili projekt gospodarstvenikom somestja in širšega čezmejnega območja; na srečanju, ki ga je vodil Aleš Waltritsch in o katerem bomo še poročali, so glavno besedo imeli ravno člani delegacije iz Matere, ki je na Goriško prišla v sredo in se bo danes vrnila v Bazilikato.V Materi so leta 2019 v turizmu zabeležili kar 121,3 milijona evrov prometa, kar je prispevalo 224,3 milijona evrov bruto domačega proizvoda. Od leta 2014 do leta 2019 je bilo v nepremičnine v mestu in okolici vloženih 30 milijonov evrov; učinek na bruto domači proizvod je bil v tem primeru vreden 55 milijonov evrov. Od leta 2015 do leta 2019 so našteli 1900 novih zaposlitev, število novih podjetij se je povečalo za osem odstotkov. 51 odstotkov naložb so zabeležili na področju kulture, 49 odstotkov pa v ostalih gospodarskih sektorjih.Naziv Evropske prestolnice kulture je povečal razpoznavnost Matere in okolice. Od leta 2014 do leta 2019 se je število turistov povečalo za 153 odstotkov, nočitev pa za 198 odstotkov. Poskočilo je tudi število tujih gostov, ki je naraslo za kar 137 odstotkov.