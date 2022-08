Jameljci ne bodo nikoli pozabili na gasilce, ki so sodelovali pri gašenju julijskih požarov in so pred ognjem rešili njihove domove. Svojo hvaležnost so želeli tudi pisno izraziti vsem ekipam, ki so sodelovale pri gašenju požara. Med raznimi moštvi iz Slovenije so bili gasilci PGD Prevalje, ki so bili ob prejemu pisma jameljskih občanov presenečeni in ponosni. Pismo s podpisi vaščanov so objavili tudi na svojem Facebook profilu.