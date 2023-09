Jedro, ki združuje

Med 28. septembrom in prvim oktobrom bo v Novi Gorici in Gorici potekal že peti mednarodni festival sodobnih, intermedijskih in performativnih umetniških praks R.o.R. Na njem so se v dosedanjih edicijah predstavili številni mednarodno uveljavljeni ustvarjalci, ki s svojimi projekti tematizirajo različna področja na presečišču znanosti, umetnosti in tehnologije. »Pomen festivala R.o.R je v tem, da v lokalno in širšo skupnost prinaša umetniške vsebine, ki so sicer na ogled le v večjih muzejih in galerijah po svetu, njegova posebnost pa je to, da umetniške projekte predstavlja nekonvencionalno, izven galerijskih prostorov, na ulicah, v parkih, na trgih, ki so dostopnejši splošni populaciji. Prizorišče festivala je čezmejno, somestje Nove Gorice in Gorice,« pravijo organizatorji.

Festival prireja Zavod za sodobno umetnost BridA in je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica. Letošnja edicija festivala z naslovom Jedro? vključuje vrsto domačih in mednarodnih priznanih umetnikov in znanstvenikov, ki izbrano temo predstavljajo s svojimi umetniškimi in raziskovalnimi projekti. Jedro kot center, kot osrednja ideja, kot misel, ki združuje in povezuje, simbolizira trdno in neločljivo. Pojem lahko razumemo tudi kot trdno prepričanje v neomajne temelje, na katerih graditi prihodnost, znanstvene teorije in vrednote. Po drugi strani se prav skozi znanost in umetnost trdna prepričanja nenehno rušijo in postavljajo pod vprašaj, piše v opisu prireditve.

V središču Nove Gorice bo zasijala Svetlobna pot, ki bo obiskovalce festivala popeljala skozi barvite svetlobne umetniške postavitve. Medij svetlobe je izbran zato, ker si prav zvečer ljudje lahko vzamejo nekaj več časa za obisk kulturnih dogodkov, in če je to na prostem, lahko umetniške projekte izkusi še veliko več ljudi, tudi tistih, ki sicer ne zahajajo v galerije in muzeje. V času festivala se bodo vrstili zvočni in svetlobni performansi ter projekcije na mestnih fasadah in drugod.

Na Bevkovem trgu pa bo na ogled veličasten projekt Muzej Meseca, ki ga je v sodelovanju z Naso ustvaril svetovno priznani umetnik Luke Jerram iz Velike Britanije. Projekt je doslej gostoval na različnih svetovnih prizoriščih. V primeru neugodnega vremena bo postavljen v rotundi Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Dr. Tomaž Zwitter bo med svojim predavanjem popeljal udeležence od Sonca do najbolj oddaljenih galaksij in naše (ne)pomembnosti. Hans-Peter in Peggy Spitzner bosta pripovedovala o edinstveni izkušnji, ki sta jo doživela kot zadnja znana »begunca, ki sta pobegnila prek Berlinskega zidu«. Avgusta 1989 sta namreč Hans-Peter in njegova sedemletna hčerka Peggy v prtljažniku ameriškega vojaka nezakonito prečkala znamenito kontrolno točko Charlie.