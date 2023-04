Jubilej z novim zborom

Društvo slovenskih upokojencev za Goriško vstopa v 40-letnico delovanja. Okroglo obletnico so zabeležili s skupinsko likovno razstavo, ki so jo včeraj odprli v Kulturnem domu v Gorici in bo na ogled do 26. aprila. Svoja dela so prispevali člani društva in sorodnih društev iz Mirna, Nove Gorice, Kostanjevice na Krasu, Rožne doline, Prvačine, Deskel-Anhovega, Kanala in krožka KRUT iz Trsta (skupaj 24 avtorjev).

Med včerajšnjim odprtjem razstave je imel svoj krstni nastop tudi novoustanovljeni društveni mešani pevski zborki je je pod taktirko pevovodje Aljoše Sakside pričel vaditi lanskega oktobra in ga sestavlja petnajsterica pevk in pevcev iz celotne Goriške.

Želijo si preseganja meje

Po pevskem pozdravu je številne udeležence z obeh strani meje nagovorila društveno predsednica Sonja Božič Pahor. Poudarila je, da je 40-letnica delovanja pomemben mejnik, hkrati je zagotovila, da želi Društvo slovenskih upokojencev še naprej prispevati k sožitju in prijateljskim odnosom v teh obmejnih krajih. Prav zato je razstava zaobjela ljubitelje slikarstva z obeh strani meje. Za dolgoletno predsedovanje društvu se je zahvalila bivšemu predsedniku Emilu Devetaku, posebno zahvalo je izrekla predsedniku Pokrajinske zveze upokojencev za Severno Primorsko, Zlatku Martinu Marušiču, ki je zbral dela vseh omenjenih društev in poskrbel za njihovo postavitev v galeriji Kulturnega doma.

K mikrofonu je pristopil tudi podpredsednik društva Jože Cej, tudi sam likovni ustvarjalec. Še posebej je izpostavil pomen sodelovanja z društvi iz celotnega obmejnega prostora, kjer ni več meje, ki nas je veliko let fizično in mentalno omejevala. Čas je, da odmislimo izraza »zamejstvo« in »manjšina«, ki sta nas opredeljevala v časih, ko nas je meja ločevala, je še iznesel Jože Cej in pristavil, da naj bo prav to glavna sporočilnost razstave.