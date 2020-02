Jubilejni števerjanski festival s spremenjenim programom

Letošnji števerjanski Festival narodno-zabavne glasbe bo še posebej prazničen in občuten. Med 3. in 5. julijem bo namreč glasbena prireditev, ki v Števerjan vsako leto prikliče veliko ansamblov ter ljubiteljev narodno-zabavnega žanra z obeh strani meje, potekala že petdesetič. Lani je Števerjance s svojo navzočnostjo počastil predsednik slovenske vlade Marjan Šarec, organizatorji pa se seveda tudi ob jubilejnem festivalu nadejajo visokih obiskov.

Čeprav je julij še daleč, so člani katoliškega prosvetnega društva F.B. Sedej, ki prireditev prireja, že na delu. V prejšnjih dneh so objavili razpis za festival Števerjan 2020, ki bo kot vedno tekmovalnega značaja, potekal pa bo nekoliko drugače kot doslej. Tekmovalni del festivala se bo namreč letos odvijal le v petek in soboto, 3. in 4. julija, ko bodo nastopili vsi prijavljeni ansambli. Vsaka skupina bo v živo izvedla dve skladbi: prva mora biti iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe, druga pa mora biti izvirna ter prvič predstavljena javnosti. Nagrajevanje bo potekalo na sobotni finalni večer, v nedeljo, 5. julija, pa bo na sporedu revijalni del 50. Festivala narodno-zabavne glasbe. »Na nedeljo bosta nastopila tako absolutni zmagovalec oz. ansambel, ki je prejel prvo nagrado za izvirno skladbo, kot skupina, ki je prejela nagrado občinstva. Na odru se bodo zvrstili tudi drugi, gostujoči ansambli, ki so v preteklosti nastopili in zmagali na našem festivalu,« pravi predsednica društva Sedej, Ilaria Bergnach; program, dodaja, je še v pripravi, predvidene pa so tudi druge novosti.Na tekmovanje se lahko kot vedno prijavijo vsi ansambli, ki gojijo slovensko-narodno zabavno glasbo; po besedah prirediteljev za letošnji jubilejni festival že vlada precejšnje zanimanje. Nastopajoče bosta kot v prejšnjih letih ocenjevali strokovna komisija za glasbo in strokovna komisija za besedilo, svoj doprinos pa bo dala tudi publika.