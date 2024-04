V obeh Goricah glasbeniki iz 20 držav

Od 23. do 28. aprila bo potekalo že 4. tekmovanje Musica Goritiensis, ki je razpisano za discipline violine, violončela, klavirja in solopetja. Tekmovanje, ki ga organizira Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel v sodelovanju s Kulturnim centrom Lojze Bratuž in Glasbeno šolo Nova Gorica, je že od vsega začetka ciljalo na meddržavno sodelovanje, je ponosno povedala predsednica šole Komel Franca Padovan na včerajšnji predstavitvi.

Tekmovanja, ki bo potekalo v Gorici in Novi Gorici pod pokroviteljstvom obeh občin, se bo letos udeležilo kar 86 glasbenikov do 30. leta starosti, prišli bodo iz 20 držav. Občinska odbornica Patrizia Artico je podčrtala pomen vključevanja mladih in z zadovoljstvom dodala, da Musica Goritiensis popolnoma sledi smernicam EPK 2025. »Šola Komel si z velikim trudom prizadeva za brisanje meje in skupno rast,« je še povedala Artico. Daniela Klanjšček, organizacijska tajnica dogodka, je pozdravila v imenu predsednice KC Bratuž Franke Žgavec in izrazila veliko navdušenje nad tekmovanjem, saj privabi v Gorico mlade talente, ki se potem izkažejo na mednarodni ravni. Spregovorila je nato njena ravnateljica in umetniška vodja tekmovanja Alessandra Schettino. Najprej se je zahvalila vsem tistim, ki vsak dan delajo za uresničitev tekmovanja, ter vsem podpornikom. Pri projektu sodelujejo tudi društvo Società Germanica di beneficienza, ERT FVG in društvo Via delle arti. Tekmovanje so podprli Dežela FJK ter ZKB Trst Gorica, Poklicno združenje svetovalcev za delo Peric Drufovka Simeoni, Pecar piano center, agencija Mivax in Grafica Goriziana. Letošnja izvedba bo potekala pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kulturo RS Aste Vrečko. »S tekmovanjem prinašamo v Gorico prireditev mednarodnega duha,« je povedala ravnateljica. »Med vsemi temi mladimi bodo zagotovo tudi taki, ki bodo zasloveli in se bodo morda spomnili, da so bili tukaj,« je še dejala Schettino. Letos bo tekmovanje tudi priložnost za promocijo Gorice in Nove Gorice, na voljo bodo tudi organizirani izleti in sprehodi po okolici. V atriju KC Lojze Bratuž bodo odprli info točko. Mednarodna bo tudi strokovna žirija. Dobitniki prvih nagrad bodo nastopili na slavnostnem koncertu, ki bo 28. aprila ob 18. uri v KCLB.