Klasiki proti nasilju nad ženskami in za spoštovanje spolne identitete

Več kot 350 klasičnih licejev v Italiji in 14 v tujini je v petek priredilo deseto Noč klasikov. Dogodek, ki omogoča vsem, da se srečajo z dijakinjami in dijaki petletnega študija in spoznajo njihove talente, je bil letos posvečen 70-letnici državne radiotelevizije Rai in, na liceju Franceta Prešerna, boju proti nasilju nad žensko ter spoštovanju spolne identitete. Pred polno dvorano so dijakinje in dijaki ponudili kanček klasične kulture v sodobni preobleki in s svojimi nastopi dokazali, da je klasična petletka še zelo aktualen študij, ki spodbuja ustvarjalnost na vseh področjih.

Platonov Eros in gledališče

»Naj živi noč klasikov,« je v svojem pozdravu povedala Mateja Počkaj, koordinatorka dogodka, in spomnila, da je slovenska šola k vsedržavni noči pristopila leto po ustanovitvi. Profesorji in dijaki so program posebnega večera snovali skupaj in si ga vnaprej zamislil do potankosti. Ob vhodu so na primer sprejemali goste s posebno dobrodošlico, pisano vrtnico in čokoladnim bombonom. Po šoli je bilo jasno označeno, kje bodo potekale delavnice, na hodniku v četrtem nadstropju pa so viseli lističi z mislimi o spoštovanju v medsebojnem odnosu, ki so jih lahko obiskovalci odnesli ob koncu osrednjega dogodka. Ta je potekal v veliki dvorani, kjer je oder postal prava vitrina talentov, kot rečeno, na raznih umetniških področjih.

»Klasiki« so občinstvu ponudili glasbene premore v živo in običajne gledališke prizore. Za navdih so se za prvega, Simpozij sredi poletja v režiji Veronike Brecelj, naslonili na Platonov Simpozij in s posebno kuliso zabavnih videoposnetkov, v katerih so v vlogah grških filozofov nastopali dijakinje in dijaki, ter štirih igralk hudomušno povzeli pomen ljubezni oziroma interpretacije Erosa in erosa.

