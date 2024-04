Antifašistični shod bo potekal kljub drugačnim navodilom kvesture

Antifašistični shod do Rižarne ob praznovanju dneva osvoboditve bo tako ali tako potekal. Če ne z dovoljenjem kvesture, pa brez, so sporočili predstavniki kolektiva Burjana, ki je tudi ob lanskem, napetem 25. aprilu priredil shod. Protestnike so takrat pričakali policisti v bojni opremi, padel je tudi kakšen udarec s pendreki. Veliko ljudem, ki je želelo vstopiti v Rižarno in se udeležiti svečanosti, so preprečili vstop. O varnostnih predpisih, zaradi katerih so dovolili vstop v Rižarno le 600 osebam, je občinska uprava obvestila le na licu mesta, ko je bilo seveda prepozno.

Na sestankih s kvesturo so se predstavniki Burjane pogajali za čas shoda in pot, ki jo bodo opravili protestniki. »A zaman,« je dejala predstavnica kolektiva Burjana Cristina Benci. »Izdali so dovoljenje za shod v primeru, da bomo krenili s Trga pri Sv. Jakobu ne pred 12. uro in ga zaključili pri Rižarni najkasneje ob 15. uri. Spremenili so tudi naš itinerar.« Pripravljeni so sprejeti spremembo itinerarja, ne pa tudi urnika, saj bi na tak način protestniki bili neopaženi, nesoglasje neizraženo, so še dejali aktivisti.

Zbirališče za shod bo torej kljub drugačnim navedbam kvesture ob 9. uri na Trgu pri Sv. Jakobu. Kvesturi pa bodo aktivisti ugodili glede poti, ki bo torej potekala po Istrski ulici ter Škedenjski ulici in ulicah Carpineto, Valmaura, Flavia in Milani. Prihod bo seveda pri Rižarni, kjer bodo protestniki izrazili svoje nezadovoljstvo v zvezi z ravnanjem do migrantov, represije skupin in posameznikov in drugih nacionalnih ter nadnacionalnih tem, kot sta vojni v Gazi in Ukrajini. Kar se tiče lokalnih tem, bodo opozorili tudi na neupoštevanje mnenj in želj občanov in torej na zadevo Pavan in projekt žičnice, pa tudi na pomanjkanje večje pozornosti do slovenske narodne skupnosti v Trstu, je naštela Cristina Benci.