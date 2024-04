Stavi na menedžerski pristop z operativno vizijo

»Pred nekaj meseci sem se pogovarjal s prijateljico, ki me je vprašala: imaš diplomo iz menedžmenta, a nisi nikoli pomislil, da bi kandidiral za župana? Takojšen odgovor je bil ne, vendar je zatem v meni vzklilo prepričanje, da bi lahko res dal svoje znanje na razpolago domači vasi,« je včeraj povedal Peter Ferfoglia, neodvisni županski kandidat, ki se bo na junijskih volitvah v Doberdobu predstavil s podporo dveh list: eno bo sestavila Slovenska skupnost, druga nastaja pod vodstvom Lamberta Soranzia, občinskega svetnika, ki je pred časom zapustil Občinsko enotnost in sam ustanovil novo svetniško skupino.

Ferfoglja je včeraj predstavil svojo kandidaturo medijem v družbi Soranzia in občinskega tajnika Slovenske skupnosti Marca Jarca, ki je poudaril, da želijo ponuditi volivcem resno alternativo. »Naš cilj ni zmagati na volitvah, temveč spremeniti stvari,« je uvodoma poudaril Jarc, nakar je Ferfoglia pojasnil, da želi v primeru izvolitve v vodenje občine vnesti menedžerski pristop, ki sloni na operativni viziji s ciljem optimiziranja razpoložljivih virov. Županski kandidat je razložil, da si želi empatičnega sodelovanja z občani, z njimi hoče vzpostaviti trajen kontakt, jih vključiti v sprejemanje odločitev in upoštevati njihove predloge. Poleg tega si bo Ferfoglia prizadeval za uvedbo inovativnih tehnoloških rešitev, za prenos zasedanj občinskega sveta v živo, za sodelovanje z akademskim svetom in šolami. Ferfoglia je predstavitvi dodal tudi osebno noto. Povedal je, da že petindvajset let živi v Gorici, vendar je zelo navezan na rojstno vas, kjer je bil v mladih letih aktiven na kulturnem področju, pri skavtih, v civilni zaščiti in glasbi. Po tolikih letih je po njegovi oceni le čas, da ponudi domačemu kraju vse svoje izkušnje in znanje.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.