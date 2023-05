Jurij Uršič se je vrnil v Kojsko! Ne on osebno, ker je preminil že leta 1982, star komaj 40 let, temveč z dokumentarno in fotografsko razstavo. V Kojsko v Brdih se je »vrnil«, ker so v tej briški vasi živeli Uršičevi v povojnih letih in kjer je »šolarček« Jurij obiskoval štiri razrede osnovne šole med leti 1949 in 1954. Tega leta se je namreč družina preselila v Gorico in tedaj se je začela kratka, a zelo uspešna kolesarska pot Jurija Uršiča (Giorgia Ursija), ki jo je kronal z osvojitvijo srebrne olimpijske kolajne na olimpijadi v Tokiu leta 1964.

Potujoča razstava je bila prvič postavljena pred nekaj meseci v goriškem Kulturnem domu, ki je tudi zasnoval razstavo, in nato na sedežu društva Jadro v Ronkah.

Razstava na ogled v »turnu«

V Kojskem je razstava našla mesto v slikovitem srednjeveškem »turnu« ob cerkvi Svetega Križa nad vasjo in sovpada z vaškim praznikom Svetega Križa. S slovensko pesmijo je prisotne pozdravil domači moški pevski zbor Srečko Kumar, nakar je dobrodošlico udeležencem izrekel predstavnik prirediteljev praznika Miloš Kumar.

O zasnovi razstave in o kolesarju Juriju Uršiču sta spregovorila predsednik Kulturnega doma Igor Komel in publicist ter raziskovalec Vili Prinčič. Pomen vaškega praznika je opisala podžupanja briške občine,Teja Jelina.

Iz Tokia pisal sošolcu

Poleg fotografij velikega formata je na razstavi našlo svoje mesto tudi dirkalno kolo, ki ga je Jurij Uršič uporabljal na lokalnih dirkah v letih pred olimpijado. Kolo italijanske znamke Pinarello je pred kakimi petdesetimi leti kupil domačin iz Podsabotina v neki goriški prodajalni koles, kjer je bilo razstavljeno. Oglasil se je še en domačin, ki je s seboj prinesel dve fotografiji, ki ju je daljnega leta 1964 iz Tokia poslal Jurij Uršič njegovemu bratu, nekdanjemu sošolcu v Kojskem.

Razstava bo priložnostno odprta do 4. junija, ko bo v Brdih potekal priljubljeni Praznik češenj. Ogled razstave izven prazničnih dni možen z najavo po telefonu (00386-31543073, Miloš Kumar).