Jussa umetnik barv

Barva in hitra slikarska gesta sta glavno izrazno sredstvo Hijacinta Jusse, beneškega umetnika, čigar dela so od petka na ogled v goriškem Kulturnem domu. Na dobro obiskanem odprtju razstave je ustvarjalca predstavil likovni kritik Joško Vetrih, ki je spomnil, da je Jussa začel razstavljati leta 1972 v rodni Benečiji, vendar je njegova razstavna dejavnost povezana predvsem z goriškim prostorom, saj že veliko let živi in ustvarja v Števarjanu.

Slikar je tokrat postavil na ogled širok opus lastnih stvaritev, kar 55, ki polnijo spodnjo in zgornjo razstavno vežo ter še del stopnišča. Dela so nastala v različnih obdobjih. Na začetku Jussove likovne poti, je dejal Vetrih, so prevladovale risbe s tušem, grafike in akvareli, ki so jih navdihovali krajinski prizori iz Benečije in so se sklicevali na tradicionalno figuraliko poimpresionističnih umetniških gibanj, zatem pa se je spoprijel z večjimi slikarskimi površinami in se preizkusil v različnih tehnikah in slikarskih trenjih. V kasnejših letih je Jussa začutil potrebo po bolj sproščenem izražanju lastnih občutkov, po skrbnejši ureditvi slikarskega prostora in po bolj pisani in zgovorni barvni paleti.»Na zastrtih krajinskih ozadjih zaživijo svetlikajoče se lise hladnih sivih, modrikastih in vijoličastih barv, ki se prelivajo v toplejše rjave, rdeče, rumene in okra barvne odtenke,« je povedal Vetrih ter izpostavil za Jusso značilno uporabo barv in hitro slikarsko gesto, »ki v prepletanju in drobljenju barvnih plasti in v razstapljanju bleščečih barv v temne sence najde dovršen in prodoren izhod v prehajanju iz tradicionalnega pejsaža v abstraktne kompozicije«. Svoj poseg je Vetrih zaključil z ugotovitvijo, da so Jussove stvaritve dovzetne za variacijo in razvoj, ki odkrito izziva soočenje med različnimi stvarnostmi. Vsaka izmed njih pa je vključena v obsežnejši in racionalno razčlenjeni prostor, kar skupaj z drugimi živi svojo lastno in samostojno življenjsko izkušnjo.Večer je uvedel predsednik Kulturnega doma Igor Komel, ki je umetnika postavil med prijatelje kulturnega hrama in med ustvarjalce, ki so vidno zaznamovali goriški prostor. Razstava bi morala biti postavljena že pred dvema letoma, ob okroglem življenjskem jubileju slikarja, vendar je pandemija to preprečila. Poleg Kulturnega doma so pri postavitvi razstave sodelovali še kulturna zadruga Maja, SKGZ in Društvo beneških umetnikov, medtem ko sta pokroviteljstvo na dogodkom nudili občini Gorica in Nova Gorica. Razstava Hijacinta Jusse se vključuje tudi med preddogodke bližajočega se leta 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica postali Evropska prestolnica kulture. K mikrofonu je pristopil predsednik goriškega dela SKGZ, Marino Marsič, ki je čestital umetniku za delo, ki ga opravlja, obenem pa je iznesel oceno, da bi morali v šolah vseh stopenj večjo pozornost namenjati likovni vzgoji. V marsikaterem mladem se namreč skriva umetniška žilica, ki potrebuje le spodbude in usmeritve. Potrebujemo mlade ustvarjalce, ki naj nasledijo generaciji, ki je svojo umetniško pot zaznamovala v prejšnjih desetletjih.Kulturnemu domu, prijateljem, znancem in ostalim udeležencem predstavitve se je na koncu zahvalil še umetnik Hijacint Jussa; njegova dela bodo v Kulturnem domu na ogled do 13. junija.