Jutro bo verjetno mirno, skrbi jih popoldanski veter

Tudi z Občine Sovodnje ob Soči so potrdili, da je noč minila mirno. Odbornica Alenka Florenin, ki je dežurala ponoči, ni prejela nobenih klicev, informacije na terenu pa so bile spodbudne. Pravkar pa preverjajo situacijo v okolici Gabrij.

»Dim se seveda še dviga na različnih krajih, a je vse pod nadzorom,« nam je potrdil tudi župan Luca Pisk. »Verjamemo, da bomo požar ukrotili. Na delu so že helikopterji.« Nekaj po 9. uri sta bila na delu še dva kanaderja.

V okolici vasi Devetaki, Cotiči, Vižintini in Vrha, kjer je včeraj močno gorelo, bodo danes nadaljevali z nadzorom in močenjem tal. »Zdaj ne piha, kar seveda nam zelo prav pride. Popoldne je sicer napovedan juhovzhodnik do 30 km/h, zato vsi gasilci in prostovoljci na terenu delajo zato, da bo tudi popoldne situacija pod nadzorom. Včeraj je bilo sicer težje, ker je burja pihala močneje,« je še pojasnil Pisk.

Svoje domove so včeraj začasno zapustili prebivalci Cotičev, Devetakov, Vrha in Poljan, ki v evakuaciji tudi ostajajo, v pripravljenosti pa so še prebivalci Gabrij.