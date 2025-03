Južni del EPK Distrikta s tremi trgi in »stebli«

Nadaljuje se postopek za ureditev EPK Distrikta, zelenega pasu med Goricama - točneje med nekdanjim mejnim prehodom Solkan ter Erjavčevo in Škabrijelovo ulico -, katerega cilj je dodatno zbližanje obeh mest skozi skupen prostor, ki sta si ga občini zamislili kot nov kraj druženja prebivalcev obeh Goric. Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel projekt tehnične in ekonomske izvedljivosti, ki je posvečen preureditvi južnega dela čezmejnega pasu, tj. območja med že obnovljenim Trgom Evrope / Transalpina in nekdanjim mejnim prehodom Erjavčeva/Škabrijelova.

Ta sklop del je vreden 1.161.310 evrov, financiran je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in načrta PAR; načrtovanje se bo nadaljevalo v prihodnjih mesecih, sledila bo objava razpisa za izbiro izvajalca del. Gradbišče naj bi odprli konec leta ali v začetku prihodnjega, naročnik in izvajalec intervencije je EZTS GO.

Cilj je sprememba perifernega obmejnega pasu obeh mest v kraj, ki bo osrednja točka obeh Goric. Tam, kjer je meja leta 1947 prekinila krajinsko kontinuiteto in ustvarila obrobne prostore, želi odobreni načrt ponovno vzpostaviti povezavo in iz meje, kot sta poudarila goriški župan Rodolfo Ziberna in odbornica Sarah Filisetti, narediti zgodovinski element, ki ustvarja dialog.

Mejni pas so si načrtovalci zamislili kot opremljen linearni park. Načrt predvideva izgradnjo parkirišča ob koncu Ulice Catterinijev, preoblikovanje čezmejnega zelenega pasu in posaditev novih dreves, namestitev opreme in javne razsvetljave ter umestitev zgodovinskih elementov; kot napovedano bodo ponovno postavili tudi del mejne ograje, ki so jo odstranili v prejšnjih letih.

Še trije mali trgi

Projekt predvideva ureditev treh manjših trgov, ki delno povzemajo princip, ki je bil uporabljen že pri Trgu Evrope / Transalpina, in sicer uporabo tlakovanja v pasovih. Trgi so postavljeni kot počivališča ob kolesarskih in peš poteh in pomagajo izpostaviti elemente, ki so že prisotni na obeh območjih. Prvi trg, ki ga srečamo, ko se s Trga Evrope odpravimo proti mejnemu prehodu Erjavčeva / Škabrijelova, je trg pred Vilo Dante. Tu nameravajo ponovno povezati obstoječo kolesarsko in pešpot s parkom v lasti Slovenskih železnic, ki poteka ob železniški progi in je oblikovan kot gozdni vrt z urbano opremo in ribnikom.

Drugi trg je zgrajen kot odtis druge stavbe, tokrat s slovenske strani, prav tako iz začetka 20. stoletja. Položaj tega trga ima strateško vlogo v celotni zasnovi, saj predstavlja stičišče vseh peš, kolesarskih in avtomobilskih tokov, deluje kot ena od točk dostopa do parka in tudi kot zaključek parkirišča na koncu Ulice Catterinijev. Medtem ko trg Vile Dante ohranja pravilnost in simetrijo, ki sta značilni za Trg Evrope / Transalpina, je obod drugega trga razdrobljen z vključevanjem že obstoječih elementov in zelene površine na italijanski strani.

Povezava z zelenjem je temeljnega pomena tudi pri zasnovi tretjega trga, ki se odpira ob nekdanjem mejnem prehodu Erjavčeva / Škabrijelova. Tu se mejna črta upogne proti jugozahodu in izgubi svojo vzporednost s postajo in Kolodvorsko potjo, s čimer se dialog s Trgom Evrope / Transalpina umakne dialogu, ki se vzpostavi med obema mestoma in vzpostavi svojo geometrijo: na slovenski strani je trg ohranjen kot travnik, medtem ko bo na italijanski strani tlakovan.