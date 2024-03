Kako pri otrocih preprečimo zadušitev?

V prostorih prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka so pred nekaj dnevi starši skupaj z učnim osebjem odkrivali, kako preprečimo zadušitev s hrano in drugimi predmeti pri otrocih vseh starosti ter kako izvedemo Heimlichov manever.

Srečanje so vodili nevrologinja Loredana Cribari, pediater Giancarlo Besoli in inštruktorka za uporabo defibrilatorja Tatjana Savli, je povedal ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig. Popoldanski tečaj za učno osebje in starše so priredili prvič v sodelovanju z društvom Lions club Maria Theresia.

Predavanju je sledil praktični del srečanja, ko je lahko vsak udeleženec poskusil izvesti Heimlichov manever na lutkah. Predavatelji so povedali, kaj lahko povzroči nevarnost zadušitve in kako se lahko tej izognemo. Razložili so, da se preprečevanje zadušitve deli na dve fazi: med prvo fazo, ko otrok še diha normalno, spodbudimo kašelj, v drugi fazi pa je treba poseči z manevrom.