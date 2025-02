Isti voznik dvakrat v isti most

Tovorno vozilo, črpalka za beton, ki se je v četrtek popoldan zagozdilo pod železniški nadvoz v Solkanu, je bilo še istega dne okoli 20. ure odstranjeno. Škodo še ocenjujejo, znano pa je, da se je most premaknil za 40 centimetrov, pojasnjuje Andrej Biaggio, poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica.

Železniški promet zagotovo ne bo stekel vsaj tri dni, so danes ponovno povedali na Slovenskih železnicah. Kdaj bo stekel promet po cesti pod poškodovanim mostom, tudi še ni znano, po sedanjih ocenah bo cesta zaprta vsaj dva tedna.

Kot je znano, 52-letni voznik, ki naj bi bil doma iz Goriških brd, v nesreči ni bil poškodovan, je bil pa pozitiven na hitrem testu na opiate. Zaradi tega je policija moškemu odredila strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za istega voznika, ki je podobno nesrečo povzročil pred dvema mesecema, decembra lani. Tudi takrat je zaradi naleta tovornega vozila pod železniški most prišlo do premika celotne konstrukcije mostu, tako osno kot višinsko za 40 centimetrov, voznik pa je bil tedaj lažje poškodovan. Železniški promet je bil tedaj ustavljen za teden dni. Slovenske železnice so po decembrski nesreči pred končno sanacijo postavile začasno mostno konstrukcijo.