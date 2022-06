Kamniti blok je bil vgrajen v rimski most

Iz Soče med Sovodnjami in Faro so v sredo potegnili na suho kamniti blok, ki je bil vgrajen v tamkajšnji nekdanji rimski most. Blok, v katerega je vklesan tudi napis, je med lanskim letom opazil raziskovalec polpretekle zgodovine Fabio Trevisan. Na delu so bili gasilci iz potapljaškega oddelka iz Trsta in iz specializirane enote iz Vidma; navzoči so bili tudi predstavniki spomeniškega varstva in karabinjerji iz videmskega oddelka za zaščito kulturne dediščine. Kamniti blok bodo najprej restavrirali, nakar ga bodo hranili v muzeju kmečke kulture v Fari.