Kanalizacijsko omrežje obratuje

»Kanalizacijsko omrežje deluje že nekaj mesecev. Zdaj se morajo nanj priključiti vsa gospodinjstva.« Tako je včeraj direktor družbe Irisacqua Paolo Lanari odgovoril na naše vprašanje glede novega kanalizacijskega omrežja v sovodenjski občini, za katerega ni bilo povsem jasno, ali že služi svojemu namenu. Številni uporabniki so se spraševali, ali so se dela zaključila, saj iz družbe Irisacqua niso prejeli posebnih obvestil.

»Vse je ustrezno povezano«

»Kanalizacijsko omrežje uspešno deluje; vse je povezano, kot je bilo predvideno. V prejšnjih dneh smo na omrežje povezali še novo sovodenjsko osnovno šolo, do katere smo speljali tudi pitno vodo. Zdaj so na vrsti posamezni uporabniki, ki se morajo priključiti na kanalizacijo. Za gradbena dela lahko poskrbijo sami; če želijo, se lahko postavijo tudi v stik z nami, tako da jim po ogledu kraja pripravimo predračun in potem se pač odločijo, kako naprej,« razlaga Lanari, ki smo ga vprašali, kam zdaj sploh odtekajo črne vode iz sovodenjske občine.

Odplake odtekajo v Gorico

»Po novi kanalizacijski cevi prečrpavamo sovodenjske črne vode do goriške čistilne naprave, kjer jih ustrezno prečistimo. Čistilna naprava v Gorici je dovolj velika, da lahko prečisti tudi črne vode iz sovodenjske občine,« zagotavlja Lanari.

Družba Irisacqua je že pred leti pripravila načrt, na podlagi katerega bo vse črne vode iz nekdanje goriške pokrajine prečiščevala v čistilni napravi v Štarancanu, ki jo bodo pred tem razširili in posodobili. V Štarancanu nameravajo prečiščevati tudi sovodenjske črne vode, ki bodo tja odtekale iz čistilne naprave v Gorici po novi cevi, ki jo morajo položiti ob robu Sovodenj.

Do Štarancana še ne gre

»Uresničevanje načrta za položitev kanalizacijske cevi, ki bo povezala Gorico in Štarancan in ki bo med drugim speljana ob robu Sovodenj, Zdravščin in Zagraja, je zamrznjeno. Trenutno smo v sporu z izvajalci del, zaradi tega moramo počakati, da se zadeve na sodišču rešijo, šele zatem bomo lahko nadaljevali z delom,« še razlaga Lanari in poudarja, da že od pomladi ne obratujejo več trije zadrževalniki za črne vode v Gabrjah, Rupi in na Peči, ki so bili dokaj dotrajani in že leta niso več uspešno služili svojemu prvotnemu namenu. V preteklosti je iz treh zadrževalnikov odtekala v Vipavo neprečiščena voda, zdaj k sreči ni več tako, kar že prispeva k dvigu kakovosti rečne vode.