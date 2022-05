Kandidatka, ki zna »govoriti z vsemi«

Mednarodno poslanstvo mesta, možnosti zaposlitev za mlade, gospodarski razvoj, Evropska prestolnica kulture, zdravstvo, ključna vloga EZTS. Na včerajšnjem odprtju volilnega štaba in predstavitvi koalicije, ki bo podprla Lauro Fasiolo na naslednjih občinskih volitvah, je bilo nekatere besede in pojme slišati kar pogosto. Po nagovoru županske kandidatke so Fasiolovi izrazili svojo podporo še predstavniki vseh list široke levosredinske koalicije. Volilni štab Laure Fasiolo so uredili v nekdanji trgovini z dežniki nasproti Trgovskega doma; za vse, ki so želeli prisluhniti včerajšnjemu srečanju, je bil prostor sicer pretesen.»Osrednje teme in konkretni cilji v volilnem programu morajo biti gospodarstvo, delo, znanje, razvoj, ekološka in digitalna tranzicija, zdravstvo, mednarodno poslanstvo,« je uvodoma nanizala županska kandidatka. Citirala je podatke raznih raziskav, ki kažejo na nezavidljiv položaj mesta v zvezi s staranjem, nizko rodnostjo, visokim odstotkom izseljevanja, slabo stopnjo digitalizacije in slabo povezanimi infrastrukturami. Poudarila je pomen participativne demokracije, ki mora odgovarjati potrebam vseh občanov, od družin z otroki do mladih in starejših. Tudi v tej luči bodo jutri od 9.30 do 12.30 na Travniku podporniki koalicije z občani snovali volilni program. Delo bo razdeljeno med osem različnih skupin, od 12.30 do 13.30 pa bo v dvorani Kinemaxa potekala skupščina, kjer bodo predstavili pripravljene dokumente. V tej luči je Fasiolova tudi napovedala željo po ponovni ustanovitvi rajonskih svetov, pa čeprav v drugačni obliki kot pred njihovo ukinitvijo. V vidiku gospodarskega razvoja je Fasiolo izpostavila cono poenostavljene logistike (Zona logistica semplificata), s katero se je veliko ukvarjala, ko je bila senatorka. Omenila je tudi železniški vezni lok in goriško letališče, skratka vprašanje infrastruktur. Nekaj kritik je letelo na račun sedanjega »nemočnega« občinskega odbora: kot primer je omenila spojitev goriškega in tržiškega industrijskega konzorcija, v katerem je dejavnost »očitno neuravnovešena« v prid Tržiča. »Za ponoven gospodarski zagon bo potrebna dinamičnost, za izvajanje projektov državnega načrta za okrevanje in odpornost pa okrepljen občinski "stroj"«. Kandidatka se je zaustavila tudi pri izobraževanju mladih in izrazila željo, da bi v Gorici uvedli tečaje za tehniško izobrazbo po maturitetni diplomi. »Treba je delati na izobraževanju mladih,« je povedala. Na vsa področja pa je treba gledati v luči čezmejnega sodelovanja: zaželela si je okrepljeno in središčno vlogo za EZTS GO.

Fasiolovi so nato pohvalne besede namenili predstavniki list, ki jo bodo podprli na volitvah. To so njena občanska lista Laura Fasiolo per Gorizia, Demokratska stranka, Slovenska skupnost, listi Gorizia è tua in Noi - Mi - Noaltris GO! ter Gibanje 5 Zvezd.